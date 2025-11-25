Toy Story 5, Tim Allen ha terminato il lavoro sul sequel: "Mi ha davvero colpito"

Tim Allen ha confermato di aver concluso i lavori per Toy Story 5, in cui è tornato per prestare la propria voce a Buzz Lightyear e ha ammesso che l'esperienza l'ha davvero colpito.

L'attore ha doppiato il personaggio in tutti e cinque i film della saga animata, e ha confessato di sentirsi fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare al franchise sin dal primo film del 1995.

L'entusiasmo di Tim Allen per Toy Story 5

"Ho concluso la mia parte in Toy Story 5 venerdì" ha scritto su X Tim Allen "Mi ha davvero colpito. Amo questi creatori e amo questa storia e mi sento benedetto di essere stato in questa meravigliosa tuta spaziale per così tanti anni".

Woody e Bo Peep in una scena di Toy Story 4

Lo scorso mese di aprile, Tim Allen ha spiegato che in questo film Woody e Buzz torneranno a 'riallinearsi' ma ha insistito sul fatto che questo quinto capitolo avrà al centro della trama soprattutto Jessie, la cowgirl amica di Woody, doppiata da Joan Cusack.

Tim Allen difende la scelta di realizzare un nuovo film di Toy Story

Tempo fa, Tim Allen ha insistito sulla legittimità di un quinto film di Toy Story, realizzato non solo per fare soldi, spiegando che non sarebbe mai stato prodotto se il copione non fosse stato brillante.

"Non credo davvero che si tratti dei soldi. Sono sicuro che vogliono che abbia successo, ma non è per questo che lo hanno fatto" disse Allen "Se non avessero trovato una sceneggiatura brillante, non lo avrebbero fatto e non avrebbero chiamato me e Tom [Hanks]. È davvero ingegnosa".

Diretto da Andrew Stanton, Toy Story 5 include il ritorno di Tom Hanks nel ruolo del cowboy protagonista sin dal primo lungometraggio del 1995, Woody, Tim Allen nel ruolo dello space ranger Buzz Lightyear, Ernie Hudson nel ruolo di Combat Carl, Joan Cusack nel ruolo di Jessie, Annie Potts nel ruolo di Bo Peep e Anna Faris come new entry nei panni di Lilypad.