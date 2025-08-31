Toy Story 5: primo sguardo a Smarty Pants, il nuovo personaggio interpretato da Conan O’Brien

La Disney ha mostrato in anteprima il personaggio di Conan O'Brien in Toy Story 5, Smarty Pants, un giocattolo elettronico che promette di rivoluzionare il mondo dei giocattoli classici e digitali del franchise.

Toy Story 5
NOTIZIA di 31/08/2025

Il celebre gruppo di Toy Story, con Woody, Buzz e Jessie, tornerà sul grande schermo in Toy Story 5, portando con sé una ventata di novità grazie a nuovi personaggi tra cui spicca Conan O'Brien. L'attore e comico presterà la voce a Smarty Pants, un giocattolo elettronico dal carattere brillante e ironico, che rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità nel mondo dei giocattoli. La prima immagine ufficiale del personaggio è stata recentemente diffusa, offrendo ai fan un primo sguardo a questa nuova aggiunta al franchise.

Smarty Pants: il nuovo volto elettronico del franchise

O'Brien darà voce a Smarty Pants, un personaggio pensato per incarnare lo spirito sarcastico e brillante del comico. Sebbene al momento non siano disponibili clip del personaggio in azione, l'anticipazione visiva conferma il design colorato e interattivo del nuovo giocattolo. Smarty Pants si inserisce in un mondo sempre più digitale, dove i giocattoli tradizionali devono confrontarsi con dispositivi elettronici intelligenti, creando dinamiche simili a quelle già viste tra Woody e Buzz nel primo capitolo della saga.

Oltre ai nuovi arrivi, Toy Story 5 riporterà in scena le icone del franchise: Woody, Buzz e Jessie, che avrà un ruolo più centrale rispetto ai film precedenti. Il tema principale del nuovo capitolo sarà il confronto tra giocattoli tradizionali e quelli digitali, evidenziando le sfide di un mondo in continua evoluzione. Il film esplorerà come i personaggi storici si adattino alle nuove tecnologie, mantenendo però il cuore e l'anima della saga.

Secondo alcune indiscrezioni, i nostri eroi dovranno affrontare una legione di action figure di Buzz Lightyear, complicando ulteriormente le loro avventure. Questo elemento porterà ulteriore dinamismo alla trama e metterà alla prova le capacità di leadership di Woody e Buzz, rendendo il film ricco di colpi di scena e momenti comici.

Toy Story 4 16
Toy Story 4: una scena del film

Conan O'Brien ha rivelato quanto fosse entusiasta di interpretare Smarty Pants, spiegando che inizialmente aveva proposto se stesso per i ruoli di Woody e Buzz Lightyear, ma che entrambi erano già stati assegnati a Tom Hanks e Tim Allen. "Poi mi hanno mostrato Smarty Pants. È il personaggio migliore di tutti", ha detto O'Brien. L'attore ha inoltre sottolineato che, grazie a questo ruolo, potrà esprimere liberamente il suo stile comico senza dover confrontarsi con i personaggi storici del franchise.

Toy Story 5 arriverà nelle sale il 19 giugno 2026. I fan del franchise possono già iniziare a immaginare le nuove dinamiche tra vecchi e nuovi personaggi, mentre Smarty Pants promette di diventare uno dei protagonisti più amati della saga. La combinazione tra giocattoli analogici e nuovi elementi digitali porterà un approccio fresco e moderno, mantenendo viva la magia che ha reso Toy Story un fenomeno globale.