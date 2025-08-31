Toy Story 5: primo sguardo a Smarty Pants, il nuovo personaggio interpretato da Conan O’Brien

Il celebre gruppo di Toy Story, con Woody, Buzz e Jessie, tornerà sul grande schermo in Toy Story 5, portando con sé una ventata di novità grazie a nuovi personaggi tra cui spicca Conan O'Brien. L'attore e comico presterà la voce a Smarty Pants, un giocattolo elettronico dal carattere brillante e ironico, che rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità nel mondo dei giocattoli. La prima immagine ufficiale del personaggio è stata recentemente diffusa, offrendo ai fan un primo sguardo a questa nuova aggiunta al franchise.
Smarty Pants: il nuovo volto elettronico del franchise
O'Brien darà voce a Smarty Pants, un personaggio pensato per incarnare lo spirito sarcastico e brillante del comico. Sebbene al momento non siano disponibili clip del personaggio in azione, l'anticipazione visiva conferma il design colorato e interattivo del nuovo giocattolo. Smarty Pants si inserisce in un mondo sempre più digitale, dove i giocattoli tradizionali devono confrontarsi con dispositivi elettronici intelligenti, creando dinamiche simili a quelle già viste tra Woody e Buzz nel primo capitolo della saga.
Oltre ai nuovi arrivi, Toy Story 5 riporterà in scena le icone del franchise: Woody, Buzz e Jessie, che avrà un ruolo più centrale rispetto ai film precedenti. Il tema principale del nuovo capitolo sarà il confronto tra giocattoli tradizionali e quelli digitali, evidenziando le sfide di un mondo in continua evoluzione. Il film esplorerà come i personaggi storici si adattino alle nuove tecnologie, mantenendo però il cuore e l'anima della saga.
Secondo alcune indiscrezioni, i nostri eroi dovranno affrontare una legione di action figure di Buzz Lightyear, complicando ulteriormente le loro avventure. Questo elemento porterà ulteriore dinamismo alla trama e metterà alla prova le capacità di leadership di Woody e Buzz, rendendo il film ricco di colpi di scena e momenti comici.
Conan O'Brien ha rivelato quanto fosse entusiasta di interpretare Smarty Pants, spiegando che inizialmente aveva proposto se stesso per i ruoli di Woody e Buzz Lightyear, ma che entrambi erano già stati assegnati a Tom Hanks e Tim Allen. "Poi mi hanno mostrato Smarty Pants. È il personaggio migliore di tutti", ha detto O'Brien. L'attore ha inoltre sottolineato che, grazie a questo ruolo, potrà esprimere liberamente il suo stile comico senza dover confrontarsi con i personaggi storici del franchise.
Toy Story 5 arriverà nelle sale il 19 giugno 2026. I fan del franchise possono già iniziare a immaginare le nuove dinamiche tra vecchi e nuovi personaggi, mentre Smarty Pants promette di diventare uno dei protagonisti più amati della saga. La combinazione tra giocattoli analogici e nuovi elementi digitali porterà un approccio fresco e moderno, mantenendo viva la magia che ha reso Toy Story un fenomeno globale.