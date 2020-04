Totò e Peppino tornano stasera su Cine34 con due commedie

Totò e Peppino arrivano stasera su Cine34, a partire dalle ore 21:10, per portare una ventata di buonumore nelle case degli spettatori con due commedie, Totò, Peppino e la dolce vita e Letto a tre piazze.

Totò, Peppino e... la dolce vita è la commedia scelta per la prima serata, in onda alle 21:10. Diretto nel 1961 da Sergio Corbucci, il film vede naturalmente protagonisti Totò e Peppino De Filippo. Antonio Barbacane dal Sud viene mandato dal ricco nonno a Roma per corrompere alcuni uomini politici: deve convincerli a spostare il tracciato dell'autostrada nei propri terreni per far lievitare il valore. Conoscendo il carattere lascivo di Antonio, nella "missione" il nonno gli affianca suo cugino Peppino, segretario comunale serio e moralista. Entrambi però, a proprio modo, finiranno per perdersi tra le lusinghe della dolce vita romana.

Si continua con Letto a tre piazze, ancora su Cine34 alle 22:50, commedia girata un anno prima, nel 1960, da Steno. Amalia e Peppino stanno festeggiando l'anniversario di matrimonio quando ricompare Antonio, primo marito di lei creduto morto in Russia durante la guerra. Mentre nel trio si disputa su quale dei due matrimoni sia valido, i due mariti di Amalia spariscono in un misterioso incidente aereo. La donna decide così di sposarsi una terza volta ma non sa che una nuova sorpresa è dietro l'angolo.