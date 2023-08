Toronto Film Festival, Spike Lee e Pedro Almodóvar riceveranno un premio

Spike Lee e Pedro Almodóvar saranno i cineasti premiati al Toronto International Film Festival con il Tribute Award.

Pedro Almodóvar ha vinto l'Oscar alla miglior sceneggiatura per il film Parla con lei (2002) e riceverà il Jeff Skoll Award in Impact Media presentato da Participant, che riconosce la leadership e la creazione di un connubio tra impatto sociale e cinema. Tra i più famosi autori internazionali della sua generazione, il regista spagnolo ha diretto il cortometraggio Strange Way of Life, con Pedro Pascal e Ethan Hawke, presentato al Festival di Cannes a maggio.

Spike Lee ha vinto l'Oscar per B]lacKkKlansman alla miglior sceneggiatura adattata ed è stato vincitore dell'Oscar onorario nel 2016. Riceverà il TIFF Ebert Director Award, che riconosce i registi che hanno esemplificato la grandezza nelle loro carriere. Lee è considerato un'icona culturale e tra i suoi film più importanti ci sono Fa' la cosa giusta, Malcolm X e 4 Little Girls.

Tra le star premiate in passato Jessica Chastain, Roger Deakins, Brendan Fraser, Anthony Hopkins, Joaquin Phoenix, Taika Waititi Michelle Yeoh e Chloé Zhao:"È una vera emozione premiare Pedro Almodóvar come l'illustre destinatario del Jeff Skoll Impact Media Award per il 2023. La sua visione artistica, la narrazione audace, il fermo impegno a spingere i confini del cinema hanno avuto un profondo impatto nel cinema. Sfida le norme sociali, sostiene la diversità e illumina l'esperienza umana con sensibilità e grazia. Applaudiamo il suo contributo al cinema e celebriamo la sua capacità di ispirare e provocare il pubblico di tutto il mondo" ha dichiarato Cameron Bailey di TFF.

"Un narratore di spicco della nostra epoca. Spike ha ispirato il pubblico e ha avuto un impatto duraturo sull'arte del cinema" ha proseguito parlando di Lee. La cerimonia di consegna dei premi avverrà domenica 10 settembre.