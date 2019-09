Toronto 2019: Martin Eden di Pietro Marcello vince il Platform Prize

Martin Eden, il film diretto da Pietro Marcello, ha conquistato a Toronto 2019 il Platform Prize, ricevendo un premio di 20.000 dollari canadesi.

Il lungometraggio italiano ha ricevuto il riconoscimento dalla giuria composta da Athina Rachel Tsangari, il direttore della Berlinarle Carlo Chatrian e dalla critica Jessica Kiang.

La giuria che ha valutato i titoli presentati al Toronto International Film Festival 2019 ha motivato la vittoria del lungometraggio diretto da Pietro Marcello - qui potete leggere la nostra recensione di Martin Eden - dichiarando: "Il nostro premio principale è assegnato a un'opera d'arte elettrizzante ed eloquente, prendendo la decisione in modo unanime e all'istante. Si tratta di una storia politicamente e filosoficamente provocatoria raccontata con straordinaria inventiva cinematografica e grazia. Questo film conferma una fede che è facile perdere nel 2019: che il cinema che conosciamo sia un iceberg con nove decimi ancora da scoprire. Questa è una storia classica raccontata in un modo in stile romanzo che va a fondo rispetto alla superficie per trovare delle forme d'espressione davvero non convenzionali, spesso di archivio, che sono irriverenti e anacronistiche e, tuttavia, che onorano e partecipano alla storia del cinema".

La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali ai film Anne at 13.000 feet e a Proxima diretto da Alice Wicour, atteso lungometraggio con protagonista l'affascinante Eva Green.