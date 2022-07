Torino 2022: Pilar Fogliati sarà la madrina

Sarà Pilar Fogliati la madrina della 40ma edizione del Torino Film Festival 2022, diretto da Steve Della Casa. Attrice poliedrica per il grande e piccolo schermo, oltre che conduttrice in tv e in radio, Pilar Fogliati è uno dei volti più sorprendenti degli ultimi anni. Nella sua carriera ha sempre scelto progetti in grado di coniugare la qualità con il gusto pop, tra cui la serie di successo targata Rai1 Cuori o la commedia di Riccardo Milani Corro da te.

Un passo dal cielo: Pilar Fogliati nella quarta stagione

Tra i suoi impegni cinematografici più recenti ci sarà il suo esordio alla regia con il film Romantiche, prossimamente in sala per Vision Distribution, che la vedrà anche protagonista.

La cerimonia di apertura condotta da Steve Della Casa con Francesco De Gregori si terrà venerdì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Pilar Fogliati come madrina dichiara:

"La violenza sulle donne è una forma di barbarie che non fa onore a nessuna civiltà umana. Quindi l'obiettivo è puntare sull'educazione delle nuove generazioni, narrando gli episodi di violenza sulle donne non come momenti di "raptus emotivi" ma di deficit culturali. Quando sento di donne che non vengono credute mi vengono i brividi. Anche questo è un deficit culturale. Per questo bisogna sostenere sempre di più quelle che hanno il coraggio di denunciare."

Torino 2022 lancia CRAZIES, nuova sezione horror, e un progetto di podcast per studenti

Pilar Fogliati si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. Dopo l'esperienza a teatro inizia a recitare per il piccolo schermo in varie serie televisive tra cui Un passo dal cielo, Mai scherzare con le stelle, Extravergine e Cuori e al cinema con Forever Young, Corro da te. Oltre all'esperienza come attrice lavora come conduttrice dell'Extrafactor, il dopo X Factor, insieme ad Achille Lauro, in radio insieme a Steve Della Casa nel programma Hollywood Party e con Giovanni Veronesi nel programma Non è un paese per giovani. Con quest'ultimo ha scritto la sceneggiatura della sua opera prima dal titolo Romantiche, una commedia che uscirà sul grande schermo a gennaio 2023.

Il Torino Film Festival, realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. si terrà dal 25 novembre al 3 dicembre 2022.