Pilar Fogliati innamorata? Ecco chi è Severiano Recchi, l'uomo che ha rubato il cuore dell'attrice

È una delle attrici più promettenti della sua generazione, ora al cinema nel cast di Follemente, l'ultimo film di Paolo Genovese: Pilar Fogliati. L'abbiamo vista nella fiction, al debutto alla regia con Romantiche e al cinema, ma cosa sappiamo della vita privata dell'attrice?

PIlar Fogliati in una scena di Follemente

Chi è il compagno di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo pochissimo di lei fuori dal set, le notizie sono pochissime; idem per i suoi profili social, dove vengono pubblicati soprattutto scatti inerenti i lavori dell'attrice. In un'intervista rilasciata a Confidenze però, Pilar Fogliati aveva raccontato di stare insieme a Severiano Recchi, che si occupa di energia pulita. Non un personaggio del mondo dello spettacolo, né una persona che ne sia attratta.

Pilar Fogliati in una scena di Corro da te

Come si sono conosciuti

Proprio la stessa Pilati aveva detto a Confidenze: "L'ho conosciuto a una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e mi ha subito colpita per i suoi occhi buoni. Ero single, stavo bene, non cercavo una relazione. Invece, mi sono innamorata. Severiano è un uomo intelligente e, pur incuriosito dal mio lavoro, non subisce il fascino del set". La coppia convive a Roma, ma ovviamente si trova a dover affrontare lunghi periodi di separazione dovuti agli impegni sul set della Fogliati. A questo proposito, Pilar Fogliati ha condiviso un aneddoto molto tenero: il compagno le fa recapitare spesso un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto dolce.

In passato Pilar Fogliati ha avuto una lunga realzione con Claudio Gioè, attore come lei. I due hanno condiviso il set nella miniserie Mediaset Il Bosco.