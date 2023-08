Tori Spelling: la star di Beverly Hills 90210 vive in un camper con i 5 figli dopo il divorzio

Tori Spelling, indimenticata star di Beverly Hills 90210, sta attraversando un momento finanziariamente difficile dopo il divorzio. L'attrice starebbe vivendo in un camper insieme ai suoi 5 figli in un'area parcheggio della contea di Ventura, in California.

I guai di Tori Spelling sembrano non avere fine. Dopo la separazione dal marito Dean McDermott, l'attrice si è ritrovata a dover abbandonare la casa in cui viveva con i 5 figli in fretta e furia a causa della muffa. Per qualche settimana hanno alloggiato tutti in un motel economico ma ora pare la situazione sia precipitata, tanto da costringerla a vivere in un camper, come hanno dichiarato fonti a lei molto vicine. Sua madre Candy avrebbe cercato di aiutarla trovando un nuovo alloggio, ma sarebbe stata proprio l'attrice a rifiutare il suo sostegno.

Il problema della muffa in casa

A maggio Tori Spelling ha svelato di avere finalmente scoperto cosa stava facendo continuamente ammalare ogni membro della sua famiglia: si trattava di una muffa molto aggressiva che stava infestando la loro casa. Purtroppo questo problema avrebbe costretto lei e i 5 figli a lasciare l'abitazione: "È difficile far muovere una famiglia numerosa, soprattutto quando tutti si sentono male e sono a letto. Ora però dobbiamo lasciare la casa il prima possibile. Cerchiamo un Airbnb o Vrbo o un hotel finché non riusciamo a capire cosa fare. Certo siamo solo affittuari, quindi il trasloco era comunque scritto nel nostro futuro prossimo".

I guai finanziari

Tori Spelling è Donna Martin in Beverly Hills, 90210

Non che i problemi finanziari di Tori Spelling siano iniziati solo ora o per colpa della muffa. Nata e cresciuta in una famiglia ricchissima (suo padre era il produttore più prolifico di Hollywood, Aaron Spelling), l'attrice non ha mai nascosto di non essere una brava risparmiatrice. Fin da bambina, come ha raccontato nel memoir Spelling It Like It Is, è stata abituata a uno stile di vita lussuoso che non è mai riuscita ad abbandonare. Neppure quando, nel 2006, alla morte del padre e all'apertura del testamento, le è stato assolutamente chiaro che non avrebbe potuto contare su una cospicua eredità: 600 milioni di dollari alla madre, Candy Spelling, "solo" 800.000 dollari a lei e al fratello minore Randy. Il motivo? I suoi genitori pensavano che fosse priva di autocontrollo. "Si chiudeva nei negozi e spendeva 50-60.000 dollari alla volta" ha raccontato mamma Candy, con cui ha sempre avuto un pessimo rapporto. "Io stessa non ho mai fatto nulla del genere, lei era come impazzita".

"Non è un mistero il motivo per cui ho problemi di soldi. Sono cresciuta ricca oltre i sogni di chiunque" ha scritto Tori Spelling in Spelling It Like It Is. Scherzando sul fatto che "quando sei un cucchiaio d'argento è difficile poi diventare di plastica". Così, nonostante il suo successo sullo schermo e i guadagni stellari dovuti prima al ruolo iconico di Donna Martin in Beverly Hills, 90210, poi ai reality della serie "Tori & Dean" e alla sitcom So noTORIous, nessun compenso si è mai rivelato sufficiente per finanziare il suo stile di vita, con case multimilionarie, auto di lusso, feste di compleanno e vacanze esagerate.

Nonostante abbia spesso dichiarato che avrebbe preferito andare in bancarotta anziché essere sempre salvata dai propri genitori, è stata sempre sua madre a raccontare del sostegno economico che, nonostante tutto, continuava a garantirle per pagare la casa e le spese quotidiane dei bambini. Ma non i debiti accumulati con il marito Dean McDermott, mai piaciuto a papà Aaron: anche per quelli Tori Spelling aveva insistito così tanto per mettere in produzione BH90210, reboot della serie madre più famosa, per cui avrebbe guadagnato 70.000 dollari a episodio. Della serie sono state mandate in onda solo 6 puntate prima della cancellazione.