Tori Spelling spiega perché il marito Dean McDermott non è nella foto di Natale di famiglia

Tori Spelling ha scelto Instagram per spiegare perché suo marito Dean McDermott non è apparso nella foto di Natale della famiglia, assieme a lei e ai suoi cinque figli.

Dean McDermott non è apparso nelle foto che sono state scattate durante il servizio fotografico di Tori Spelling per le cartoline di auguri della famiglia. L'attrice ha scelto Instagram per condividere la cartolina, in cui compare assieme ai suoi cinque figli, e per parlare del motivo per cui suo marito non compare nello scatto.

Tori Spelling in una scena dell'episodio Between a Sign and a Hard Place di 90210

"È di nuovo quel momento dell'anno", ha scritto Tori nella didascalia della foto. "E casa mia si trasforma nel paese delle meraviglie. Grazie, SimplytoImpress.com, per aver ancora una volta immortalato la nostra famiglia sul mio biglietto di auguri preferito. Scegliere il design giusto è stato facile e veloce, sono stata in grado di selezionare una forma di rifinitura speciale e personalizzare il messaggio in pochissimo tempo."

Nella sezione commenti alcuni fan hanno notato che suo marito era assente e questo ha alimentato ulteriormente le dicerie secondo cui la coppia sta attraversando un brutto momento da mesi, dicerie che sono state amplificate lo scorso giugno quando la star, durante un'intervista a SiriusXM, ha rivelato che lei e suo marito stavano dormendo in letti separati.

Tori Spelling da Bordes per la presentazione di Uncharted terriTORI

Ma Tori Spelling ha tolto ogni dubbio ai fan, rivelando il motivo per cui suo marito non si è unito a lei e ai loro figli Liam, 14, Stella, 13, Hattie, 9, Finn, 8 e Beau di 4 anni: "Dean McDermott sta girando il suo nuovo lungometraggio in Canada, è per questo che non è nella foto." La coppia, che si è incontrata sul set del film Mind Over Murder nel 2005, è sposata dal 2006.