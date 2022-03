Tori Spelling ammette di "non aver visto tutte le stanze" della famosa residenza dei suoi genitori

Tori Spelling ha recentemente ammesso di 'non aver visto tutte le stanze' della celeberrima ex villa dei suoi genitori che è stata appena messa in vendita per un cifra mozzafiato.

Tori Spelling ha detto la verità a proposito della famosa residenza dei suoi genitori che è stata recentemente messa sul mercato: durane l'episodio di lunedì del podcast 90210MG con la sua collega di 90210, Jennie Garth, l'attrice ha rivelato di "non aver mai visto tutte le stanze" dell'ex villa dei suoi genitori dopo aver vissuto lì per ben due anni quando era ancora un adolescente.

La villa, costruita nel 1988 da Aaron e Candy Spelling, e venduta da quest'ultima nel 2011 cinque anni dopo la morte del marito, la scorsa settimana è stata messa in vendita dai suoi attuali proprietari ad una cifra da capogiro: 165 milioni di dollari.

Quando le è stato chiesto perché non avesse mai visto l'intera casa, l'ex star di 90210 ha scherzato: "Mi conosci, mi stanco molto facilmente... Camminare per quella casa, uff. Solo prendere l'ascensore fino al secondo piano, almeno per me, era semplicemente troppo da gestire".

Tori Spelling ha poi svelato che, in realtà, una porzione della casa dove viveva il personale di famiglia era off-limits: "No, sul serio, c'era un'ala in cui viveva tutto lo staff di mia madre e ricordo solo che lei diceva: 'Oh, hanno bisogno di privacy.' Quindi in realtà non me l'ha mai mostrata."