Beverly Hills, 90210: Tori Spelling in ospedale con "difficoltà respiratorie, pressione alta e vertigini"

Brutte notizie per i fan di Tori Spelling: a quanto pare l'attrice di Beverly Hills, 90210 starebbe affrontando alcuni problemi di salute, in ospedale, in attesa di accertamenti più specifici. Dalle sue parole, comunque, la situazione non sembra grave.

BH90210: Jeanni Garth e Tori Spelling in una scena della serie

La notizia è stata condivisa prima da US Weekly e poi riportata da People. Tori Spelling ha informato i suoi fan dell'accaduto attraverso una storia Instagram in cui confessa di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver avvertito vertigini e difficoltà respiratorie. "Eccomi qui in ospedale da ieri sera tardi", dice nella storia al momento non più disponibile sui social. L'attrice ha aggiunto: "A tutti coloro cui è stato detto che [ero] troppo malata per lavorare, beh eccomi ci sono".

Tori Spelling ha quindi rivelato che al momento della pubblicazione i dottori stavano "eseguendo una serie di test" e che i suoi sintomi includevano "difficoltà respiratorie, pressione alta e vertigini".

A seguito di quella storia l'attrice non ha ancora aggiornato la situazione con nessun post. Non ci resta, quindi, che attendere nuove informazioni riguardo alla faccenda.