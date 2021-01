Top Gun: Maverick: Miles Teller ha quasi rifiutato il suo ruolo, ecco perché

Top Gun: Maverick è l'attesissimo sequel del cult uscito nel 1986 con Tom Cruise e nel cast vedremo anche Miles Teller, interprete del figlio del pilota Goose, che ha recentemente svelato la sua titubanza nell'accettare la parte in un film così importante.

In un'intervista con Men's Health, Miles Teller ha detto di aver quasi rifiutato il ruolo da interpretare al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, perché non era sicuro di voler partecipare a un progetto così grande: "Non voglio che questo venga interpretato nel modo sbagliato, ma c'era una parte di me che non sapeva se voleva partecipare a qualcosa che mi avrebbe portato così tanto successo e attenzione. Tutti vedono il successo in modo diverso. Per me, non significava necessariamente prendere parte ad un film così grande."

Miles Teller, diventato famoso grazie al franchise di Divergent, non è sicuramente uno sconosciuto, ma Top Gun: Maverick gli darà molta visibilità e fama, vista la grande portata del progetto e la spasmodica attesa che c'è tra i fan di tutto il mondo. Le sue parole, però, denotano la sua voglia di rimanere con i piedi per terra, di concentrarsi in primis sulla recitazione, senza farsi distrarre dalla popolarità.

Con Top Gun: Maverick Miles Teller tornerà al cinema dopo l'uscita del film biografico Thank You For Your Service del 2017. L'attore negli ultimi anni si è concentrato di più su film indipendenti, come Get a Job, Trafficanti, Bleed - Più forte del destino e Fire Squad - Incubo di fuoco.

L'uscita di Top Gun: Maverick è stata rimandata a luglio 2021.