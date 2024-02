Miles Teller avrà il ruolo dell'avvocato John Branca nel film biografico Michael, sulla vita del Re del pop

Universal Pictures International e Lionsgate hanno annunciato ufficialmente che Miles Teller interpreterà John Branca nel film Michael, diretto da Antoine Fuqua.

Il film sulla vita di Michael Jackson arriverà nelle sale di tutto il mondo il 18 aprile 2025 e le riprese sono in corso.

I dettagli del ruolo

The Divergent Series: Allegiant, Miles Teller in una scena del film

L'avvocato John Branca, coinvolto nella realizzazione di Michael insieme a John McClain, è stato essenziale nella vita di Michael Jackson durante gli anni della transizione dal successo ottenuto con la boy band Jackson 5 alla fama come star solista.

Il produttore Graham King ha dichiarato: "Miles Teller ha una presenza coinvolgente sullo schermo, e l'ho sempre ammirato fin da quando l'ho visto in Whiplash. Lui è l'attore perfetto per catturare la personalità enigmatica di John. Fin dalle conversazioni avute nelle prime fasi di sviluppo, era chiara la connessione emotiva che John ha ancora con Michael. Ci ha permesso cortesemente di usarlo come personaggio nel film e sono elettrizzato per il fatto che Miles interpreterà una relazione durata oltre 3 decenni, attraversando i più grandi trionfi di Michael e i giorni più difficili".

La dichiarazione del regista

Il regista Antoine Fuqua ha aggiunto: "Le capacità finemente sintonizzate di Miles come attore sono all'altezza della sfida rappresentata da interpretare un uomo che è stato esaminato per il ruolo essenziale che ha avuto nella vita di Michael Jackson. Lui è l'attore perfetto per sparire nel ruolo di John Branca".

Nel cast del film ci saranno anche Jaafar Jackson, Colman Domingo e Nia Longa.