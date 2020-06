Top Gun: Maverick, svelato il perché Michael Ironside non tornerà nel sequel

Michael Ironside non tornerà nei panni di Rick Jester Heatherly in Top Gun: Maverick, svelato il vero motivo del suo rifiuto.

Il prossimo dicembre, per la gioia di milioni di fan, arriverà finalmente sul grande schermo Top Gun: Maverick, sequel del famoso cult anni '80 con Tom Cruise che però non vedrà il ritorno di Jester, interpretato da Michael Ironside.

Tom Cruise in una scena del film Top Gun

Rick 'Jester' Heatherly era uno degli istruttori dell'accademia Top Gun nel film originale, interpretato da Michael Ironside che ha reso il suo personaggio uno dei più popolari tra i fan del film cult. A quanto pare, però, Ironside ha deciso di non tornare nel sequel per via dei cattivi rapporti con il produttore Jerry Bruckheimer, come riferisce The Hollywood Reporter. I due avrebbero avuto elle discussioni in quanto Michael Ironside rifiutò di far parte di una produzione di Jerry Bruckheimer e, come raccontò l'attore nel 2018, da allora il produttore non lo salutò mai più.

Questo potrebbe essere il motivo principale ma, probabilmente, in questo nuovo sequel il personaggio di Jester avrebbe avuto un ruolo ridotto. Top Gun: Maverick è ambientato decenni dopo il primo film, con Maverick che addestra le nuove leve dell'accademia di piloti, per cui il personaggio di Michael Ironside potrebbe non essere adatto a formare questa nuova generazione.

Il Jester di Michael Ironside fa parte di una lunga lista di personaggi il cui ritorno nel sequel non è stato confermato, ma è possibile che una volta uscito nelle sale, Top Gun: Maverick potrebbe riservarci qualche sorpresa in fatto di cameo. Non ci resta che attendere la data di uscita del film, il 23 dicembre 2020, per scoprirlo.