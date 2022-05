Top Gun: Maverick: la canzone di Lady Gaga e il suo significato

Il compositore e produttore di Hold My Hand, canzone di Lady Gaga inserita in Top Gun: Maverick, ha parlato del significato recondito della hit.

Lady Gaga ha scritto e interpretato Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun: Maverick. Ad aver composto e prodotto la canzone è stato anche Lorne Balfe che, nel corso di un'intervista con Variety, ha spiegato il suo significato.

A proposito di Hold My Hand, hit inserita nella colonna sonora di Top Gun: Maverick firmata da Lady Gaga, Lorne Balfe ha raccontato: "Abbiamo deciso di usare questo tema musicale per sottolineare l'amore di due persone, ma anche un momento emotivo. In modo particolare, abbiamo voluto sottolineare i sacrifici che questi piloti affrontano. L'amore per il volo è sempre stato un argomento di cui abbiamo parlato. Alla fine della prima sequenza, quando Maverick cerca di battere il record di velocità, sentiamo un accenno a questo tema".

Hold My Hand non è stata composta soltanto da Lady Gaga e Lorne Balfe ma anche da Harold Faltermeyer e Hans Zimmer. Da un lato, quindi, questa canzone ha l'obiettivo di sottolineare la love story del protagonista di Top Gun: Maverick; dall'altro, sostiene i momenti in cui i piloti rischiano la vita a bordo dei loro aerei.

Come raccontato da Lady Gaga, l'artista ha impiegato diversi anni a scrivere e comporre la canzone che ha positivamente colpito Tom Cruise. Tra i due sembrerebbe essere nata una bella amicizia: come testimoniato attraverso una fotografia postata su Instagram, infatti, l'attore ha preso parte a un concerto di Lady Gaga, che ha scelto di immortalare il momento con uno scatto.