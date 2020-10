Tonya, Margot Robbie ha incontrato la vera Tonya Harding: "Era preoccupata per me"

Durante un'intervista del 2018 Margot Robbie ha menzionato di aver incontrato la vera Tonya Harding prima dell'inizio delle riprese di Tonya. Le due hanno parlato delle difficoltà incontrate dalla Robbie con i suoi allenamenti di pattinaggio sul ghiaccio.

La pattinatrice - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulla vera storia di Tonya Harding - è stata gentile e ha cercato di aiutarla, ha raccontato l'attrice, e le suggerì di farsi insegnare alcune tecniche nella sala di pattinaggio sul ghiaccio vicino a casa sua, per evitare che potesse farsi del male durante gli allenamenti.

Purtroppo Margot Robbie si dimenticò di portare i suoi pattini da ghiaccio all'incontro con Tonya, quindi, sfortunatamente, le due non hanno mai pattinato insieme. "Era più preoccupata per me", spiega Robbie. "Pensavo di incontrarla per placarla, ma in realtà era più preoccupata per me, per come stavo pattinando sul ghiaccio e per come stavo gestendo la fama alla mia età."

"Era molto dolce e capiva che stavamo girando un film. Non stavamo girando un film biografico tradizionale e questo non è un documentario, è un film. E dobbiamo avere la libertà di lasciare che questi personaggi crescano a modo loro. Devo dire che, nonostante la splendida esperienza, ho trovato emotivamente traumatico mettermi nella mentalità di qualcuno che ha una relazione violenta." Ha concluso la Robbie.

Christy Lemire, in un articolo su Tonya scritto per RogerEbert.com, ha definito la pellicola un "irresistibile, schiumoso miscuglio di gelosia, competizione e lotta di classe, fortificato da potenti interpretazioni ed un'inaspettata risonanza emozionante."