Tonya e Gloria: la canzone di Umberto Tozzi nel film con Margot Robbie

Una versione di Gloria di Umberto Tozzi, cantata da Laura Branigan, è presente in una scena di Tonya in cui Margot Robbie pattina sul ghiaccio nei panni di Tonya Harding.

La versione originale della canzone, quella in italiano cantata da Tozzi, era stata precedentemente utilizzata in The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto da Martin Scorsese. La Robbie si innamorò della canzone e, in quanto produttrice di Tonya, suggerì di usare un'altra versione del brano in una scena della pellicola.

La canzone ha recentemente suscitato polemiche: è stata usata dal presidente americano Donald Trump durante il comizio davanti ai suoi sostenitori prima che questi assalissero Capitol Hill. Lo stesso Tozzi si è detto contrario all'utilizzo della sua canzone ribadendo il vero significato che giace all'origine del brano.

"Cari fan, amici di tutto il mondo - dice Tozzi nel video - ho appreso che "Gloria", una delle canzoni a cui sono più legato, è stata utilizzata durante il comizio di Donald Trump e ha anticipato le drammatiche azioni di violenza fisica e verbale di cui siamo stati attoniti spettatori in questi giorni. Sono un'artista che sia nel pubblico che nel privato ha sempre privilegiato l'amore alla violenza, il dialogo alla forza. 'Gloria' è un brano scritto per cantare la bellezza della vita e non certo come inno di rivolta. Mi dissocio completamente dall'uso di 'Gloria' in quel contesto e sono pronto, in qualità di autore, a difendere i principi e l'origine di questa canzone".