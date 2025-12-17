Tony, Shelly e la luce magica: la magia dell'animazione in una clip esclusiva

Arriva dall'Europa dell'Est la poesia di Tony, Shelly e la luce magica, delicata pellicola in animazione stop-motion firmata da Filip Pošivač in uscita il 18 dicembre distribuita da Wanted Cinema. Una vivace fiaba sull'inclusione e sul rispetto della diversità che scalderà il cuore, come anticipa la clip esclusiva.
Il contenuto della clip
La clip introduce il protagonista del film, un bambino molto speciale perché risplende. Questo non gli impedisce di stringere amicizia con la vicina di casa Shelly, bambina occhialuta dalle mille risorse che gli mostra il potere della sua torcia.
La luce della torcia attiva, infatti, la sua fantasia, ma incredibilmente Shelly scopre che anche Tony può vedere gli stessi oggetti prodotti dalla sua mente. A sancire questo speciale legame l'esplorazione di un cestino della spazzatura, che contiene un mondo di oggetti fluttuanti, o una pioggia di fiori colorati.
Di cosa parla Tony, Shelly e la luce magica
Uno dei migliori film di Natale 2025 al cinema, il film d'animazione racconta l'eccezionale parabola dell'undicenne Tony, che ha una caratteristica unica: risplende. Preoccupati per la sua diversità, i genitori decidono di proteggerlo dal mondo esterno tenendolo rinchiuso in casa. Ma Tony fa la conoscenza di Shelly, eccentrica ragazzina con cui intreccia un'amicizia speciale e unica che lo aiuterà a scoprire il potere dell'immaginazione.