Tony Effe, dopo il Tapiro non rinuncia al dissing con Valerio Scanu: "Lavoro tutti i giorni, a differenza sua"

Dopo le dichiarazioni di Valerio Scanu, l'inviato di Striscia la notizia ha raggiunto Tony Effe per consegnargli il tapiro. Immediata la risposta del rapper al cantante, e non solo.

Tapiro d'oro per Tony Effe, ieri sera a Striscia la Notizia. Valerio Staffelli infatti, ha raggiunto il rapper romano per consegnargli la statuetta, immaginandolo "attapirato" dopo le ultime dichiarazioni di Valerio Scanu.

Valerio Scanu: Tony Effe non sa cantare

Sanremo 2010: Valerio Scanu

Scanu, visto recentemente a Ora o Mai Più e spesso ospite del salotto di Caterina Balivo su Rai Uno, si è spesso espresso su autotune e capacità vocali di alcuni artisti, senza risparmiare critiche all'industria musicale.

L'ultima l'ha riservata espressamente a Tony Effe, durante la trasmissione radiofonica Maschio Selvaggio, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Radio 2.

In merito alla performance sanremese, Scanu ha dichiarato senza troppi giri di parole che "Tony Effe non è intonato per niente, non sa cantare, ma credo che lo sappia anche lui. Neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito ad intonarlo".

La replica di Tony Effe

Tony Effe

Al microfono di Staffelli, ecco la replica: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio... Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci".

A quel punto, Staffelli gli ha chiesto anche dell'affair collana a Sanremo e, ovviamente, non poteva lasciarsi scappare l'occasione per un commento su Fedez dopo il famoso dissing di qualche mese fa.

Riguardo la collana, Effe ha risposto: "Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica... Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag..o il ca..o, tipo 'sto Valerio Scanu". E invece Fedez? Chi è più stonato tra i due?

Tony Effe gli ha riservato un commento al vetriolo: "A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui".