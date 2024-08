Toni Servillo su Loro, film su Silvio Berlusconi: "Acquistato da chi non ha intenzione di distribuirlo"

Toni Servillo ha parlato del "mistero" della scomparsa di Loro, il film su Silvio Berlusconi, che non è presente in streaming e non è stato trasmesso in tv.

L'attore, ricordando il progetto diretto da Paolo Sorrentino in cui ha avuto la parte dell'imprenditore e politico italiano, ha espresso le sue perplessità su quanto accaduto.

I commenti di Servillo

Durante il podcast di Dario Moccia, Toni Servillo ha sottolineato:"È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia".

Sui social, infatti, sono presenti vari video di Loro che sono condivisi molte volte e apprezzati, anche dagli utenti più giovani.

Il caimano e Loro: Silvio Berlusconi al cinema, dall'apogeo al declino

L'interprete di Silvio Berlusconi nel progetto di Paolo Sorrentino ha aggiunto: " Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese. Evidentemente, adesso non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo in Italia. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset, non l'ha trasmesso neppure La7 che fu l'unica a trasmettere il Divo. Il Divo quando uscì non ebbe il diritto d'antenna cioè non partecipò alla produzione né la Rai, né Mediaset e quindi non è mai stato trasmesso dalle tv generaliste e fu invece trasmesso da La7".

L'attore ha poi sottolineato il fatto che sia convinto che in futuro il lungometraggio verrà rivalutato: "Credo che sia un film che, quando avrà finalmente l'opportunità di uscire tra un bel po' di anni, avrà una valutazione superiore rispetto a quanto non abbia avuto prima".

Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, è quindi intervenuta sul dibattito su Loro sostenendo, in un commento sotto un post Instagram del giornalista Ciro Pellegrino, senza mezzi termini: "Scriverò un libro sull'ipocrisia di quelli presenti nelle piazze antiberlusconiane nel frattempo che sguazzano e mangiano con il denaro di Silvio Berlusconi. Titolo: Radical Shit".