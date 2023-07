Loro, il film di Paolo Sorrentino su Berlusconi non è disponibile per lo streaming: 'Rimozione organizzata?'

A lanciare l'allarme è il giornalista Lorenzo Tosa, facendo notare in un lungo post su Instagram come Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi uscito in due parti nel 2018 non sia disponibile per lo streaming.

Loro: un'immagine di Toni Servillo

"Molti non lo sanno, e fino a qualche minuto fa ero tra quelli, ma, a distanza di cinque anni dall'uscita nelle sale, Loro, il film di Paolo Sorrentino sulla vita pubblica e privata di Silvio Berlusconi (interpretato magistralmente da Toni Servillo) non è disponibile su alcuna piattaforma digitale italiana. È presente, ad esempio, sul catalogo Prime Video o Apple di vari Paesi. Tra questi, non c'è l'Italia" scrive Tosa soffermandosi sulla misteriosa assenza della pellicola su Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni il 12 giugno scorso.

"Il film del più importante regista italiano sul personaggio italiano più conosciuto e divisivo degli ultimi 30 anni, che ha ottenuto 24 candidature e 6 statuette tra Nastri d'Argento e David di Donatello, è visibile in Australia o in Danimarca ma non in Italia (se non tramite Dvd o Vpn) e nessuna rete in chiaro si è fatta avanti per acquistarne i diritti" prosegue il giornalista. "Più che a una censura, siamo di fronte a una rimozione organizzata di una scomoda verità storica, di un personaggio e di un'epoca, come avviene nei regimi più che nei Paesi liberali. Hanno dedicato a Berlusconi lutto nazionale, funerali di Stato e maratone linguali di 72 ore h. 24, ma viene oscurato uno dei pochissimi film che lo racconta nella sua complessità e opacità. Qui il "libero mercato" non c'entra nulla. È che siamo un Paese senza memoria né dignità".

Tosa non cita la versione in home video della pellicola di Paolo Sorrentino con Toni Servillo nei panni di Berlusconi, anch'essa disponibile solo per il mercato estero e mai uscita in versione italiana. Tra i numerosi commenti, c'è chi fa notare al giornalista che anche Il caimano di Nanni Moretti ha subito la stessa sorte, venendo "censurato" dai media dopo l'iniziale clamore, ma per l'esattezza il film è disponibile in streaming su Disney+ e anche su Prime Video a pagamento. Il confronto tra Loro e Il caimano è stato approfondito in un articolo in cui vengono messi in luce gli approcci diversi di Moretti e Sorrentino nella rappresentazione di Berlusconi e della sua influenza nella storia italiana.