Toni Collette debutta come regista con Writers and Lovers

Toni Collette farà il suo debutto come regista portando sul grande schermo Writers and Lovers, il romanzo scritto da Lily King.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice tramite la sua Vocab Films e come sceneggiatrice.

Nick Payne firmerà infatti lo script del lungometraggio in collaborazione con Toni Collette. Writers and Lovers racconta la storia di Casey Peabody, una donna in difficoltà dal punto di vista professionale e aspirante scrittrice che nella Boston degli anni '90 si ritrova alle prese con una relazione sentimentale e la morte improvvisa della madre. La sua vita diventa più complicata quando si innamora di due uomini diversi in contemporanea.

Susannah Grant, la sceneggiatrice nominata agli Oscar grazie a Erin Brockovich, farà parte del team della produzione insieme a Sarah Timberman (Masters of Sex).

Toni Collette ha dichiarato: "Da un po' di tempo volevo lavorare come regista, ma sono stata un po' impegnata con il mio lavoro. Non potrei essere più elettrizzata nel portare in vita il meraviglioso, divertente ed emozionante romanzo di Lily King. Si tratta di una storia che mi colpisce come donna e artista e parla di come conoscersi e credere in se stessi. Non è sempre una situazione semplice, ma è il percorso più importante che ogni persona possa compiere. Per me è una fonte di ispirazione sotto molti punti di vista".