Toni Collette protagonista della commedia A French Pursuit di Catherine Hardwicke

Toni Collette sarà la protagonista di A French Pursuit della regista di Twilight, Catherine Hardwicke. La commedia si basa sul successo al botteghino francese Io, lui, lei e l'asino. HanWay Films sta vendendo i diritti di distribuzione mondiale e porterà il progetto all'European Film Market di Berlino.

Il film, le cui riprese inizieranno a fine primavera, segnerà la terza collaborazione creativa tra Collette, Hardwicke e Christopher Simon, che produce tramite la New Sparta Productions insieme a Collette con la sua casa di produzione Vocab Films. I tre hanno già lavorato insieme in Miss You Already e, più recentemente, in Mafia Mamma.

Toni Collette contro i coordinatori di intimità "Mi mettono ansia"

A French Pursuit

A French Pursuit è descritto come la storia commovente e stravagante di una donna dallo spirito libero che insegue l'amore, per poi intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di sé stessa. La Collette interpreterà Zoe Turner, una vivace e anticonvenzionale insegnante d'arte che si innamora perdutamente del compagno Jean-Louis, uno spirito ribelle. Ma quando i loro piani per una fuga romantica vanno a monte, la ragazza ha il cuore spezzato.

Come recita la sinossi, "Zoe si imbarca così in un audace inseguimento di Jean-Louis nelle pittoresche Cévennes, nel profondo Sud della Francia. Accompagnata dal risoluto asino Napoleone, Zoe è alle prese con le assurdità e le sfide del loro viaggio. Lungo la strada, incontrano nuovi amici e pericoli che li avvicinano, spingendo Zoe a rivalutare le sue priorità, a confrontarsi con le sue scelte di vita e a riscoprire la sua gioia di vivere".

"Sono entusiasta di girare una nuova versione del folle viaggio di Zoe questa primavera nel magico scenario delle Cévennes", ha dichiarato la Hardwicke.

A French Pursuit è stato sviluppato da CCM, posseduta congiuntamente dai distributori Curzon, Cineart e Madman. CCM ha acquisito i diritti del remake da Chapka Films e La Filmerie, le società di produzione del film originale Io, lui, lei e l'asino. La sceneggiatura in lingua inglese è stata adattata e scritta dalla sceneggiatrice candidata ai BAFTA Olivia Hetreed (La ragazza con l'orecchino di perla).