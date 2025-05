Tommy Cash e Tony Effe, il featuring che non ci aspettavamo alla vigilia dell'Eurovision

A pochi giorni dall'Eurovision, la collaborazione che non ti aspetti: Tommy Cash e Tony Effe nel remix di Espresso Macchiato.

Il singolo uscirà stanotte a mezzanotte ed è stato annunciato dai due artisti via Instagram.

Espresso Macchiato e le polemiche

Espresso Macchiato è stato il brano che tante polemiche aveva suscitato nel nostro Paese, in quanto concentrato di luoghi comuni sull'Italia. Si tratta del pezzo che Tommy Cash, artista estone, porterà sul palco dell'Eurovision a Basilea per rappresentare il suo Paese: un pezzo che forse è più una presa in giro dei luoghi comuni, che una presa in giro in sé dell'Italia.

Ad ogni modo, grazie alle polemiche che ne erano scaturite, l'artista è diventato popolare anche in Italia.

Se poi Espresso Macchiato non era abbastanza, ecco che arriva Tony Effe a rincarare la dose: niente di meno che con un remix.

Gli indizi

In realtà, alcuni indizi c'erano già stati: Tommy Cash aveva infatti condiviso su TikTok un video in cui ascoltava Damme 'na mano, il pezzo con cui Tony Effe ha partecipato a Sanremo 2025. In seguito poi, sempre su Tik Tok, Tony Effe aveva pubblicato a sua volta un video con Tommy Cash.

Adesso sappiamo che quei video non erano casuali, ma che si trattava di una vera e propria collaborazione.

Tony Effe dunque smette i panni impegnati che aveva provato a vestire a Sanremo, evocando il cantautorato di Califano, e plana su altri generi.

Chissà se, durante il tempo trascorso insieme, Tony Effe avrà fatto tesoro delle famose lezioni d'italiano che prendeva, e avrà insegnato qualcosa al suo collega...