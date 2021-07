Tommaso Zorzi in Sardegna con Rocco Siffredi: i due stanno lavorando ad un progetto segreto

Rocco Siffredi è al lavoro su un nuovo progetto assieme a Tommaso Zorzi che, da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 5, ha avuto un successo semplicemente inarrestabile. Ancora non sappiamo a che cosa stanno collaborando le due star, anche se alcuni dettagli sul loro nuovo progetto dovrebbero emergere nei prossimi giorni.

Tommaso stesso ha confermato l'indiscrezione sull'insolita collaborazione condividendo qualche dettaglio con i suoi follower tramite le sue storie su Instagram: "Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale".

Le strade di Tommaso e della star del cinema porno, prima di questo loro incontro in Sardegna, si erano già incrociate: l'influencer milanese, infatti, aveva intervistato l'attore anni fa in occasione di una puntata del suo format: Il Punto Z.

Nelle ultime settimane l'ex gieffino si è trovato al centro di alcune polemiche: la comunità LGBT+ si è scagliata contro di lui, dopo che Zorzi ha scambiato alcune battute con Giorgia Meloni durante il Maurizio Costanzo Show e per aver avuto, in passato, punti di vista su determinati argomenti che sono stati definiti "controversi".