Drag Race Italia 2 incoronerà la nuova Italia’s Next Drag Superstar, stasera in chiaro su Real Time

Stasera 1 febbraio alle 21.20 arriva su Real Time il gran finale di Drag Race Italia 2 con le ultime due puntate del talent show che incoronerà la nuova Italia's Next Drag Superstar. Drag Race Italia è stato premiato come Miglior programma televisivo dell'anno ai Diversity Media Awards e come Programma tv più innovativo dell'anno al Festival del Cinema e della Tv di Benevento. In giuria, come nella precedente edizione, Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

La seconda edizione di Drag Race Italia, la versione tricolore del fenomeno di costume internazionale creato da World of Wonder, giunto negli Stati Uniti alla sua quindicesima edizione (26 Emmy Awards), arriva all'attesissima serata finale. Doppio appuntamento con semifinale e gran finale in onda stasera dalle 21:20 su Real Time (canale 31). Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi.

Per la semifinale si uniscono alla giuria due ospiti d'eccezione: la comica Michela Giraud e, direttamente dalla Spagna, Supremme De Luxe, conduttrice della versione spagnola del programma, in quello che sarà il primo storico gemellaggio tra edizioni di paesi diversi e a seguire, per il gran finale, i super ospiti saranno la cantante Paola Iezzi, tra i prossimi campioni in gara a Sanremo 2023 dove farà ritorno insieme alla sorella Chiara, e il coreografo Luca Tommasini.

Questa intensa e scintillante seconda edizione di Drag Race Italia ha visto protagoniste Gioffrè, Obama, Panthera Virus, Tanissa Yoncè, e Narciso, e vede arrivare in semifinale Aura Eternal, Skandalove, La Diamond, Nehellenia e La Petite Noire: solo una tra loro sarà la vincitrice della nuova edizione italiana del talent fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul.