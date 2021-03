Tommaso Zorzi rischia il carcere per un sex toy difettoso? Lo scherzo de Le Iene

Tommaso Zorzi è stato il protagonista del nuovo scherzo hot de Le Iene: l'influencer ha creduto di dover passare due anni in carcere per colpa della sua linea di sex toys.

Tommaso Zorzi e la sua linea di sex toys sono stati vittime illustri de Le Iene in uno degli ormai leggendari scherzi. Questa volta illustre è stata anche la complice, Sonia Lorenzini, compagna di viaggio dell'influencer all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Organizzato da Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia, lo scherzo è iniziato addirittura prima che Tommaso Zorzi entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 5, quando l'influencer milanese stava preparando il lancio della sua linea di sexy toys, i cui nomi si rifanno ai film della Disney: "La spada nella doccia", "Aladild", "Mulanal" e "Il vibro della giungla". I proventi delle vendite andranno a un'associazione che si occupa della ricerca contro l'HIV.

I dildo sono i protagonisti dello scherzo che ha avuto come complice il giornalista Gabriele Parpiglia, amico di Zorzi, e Sonia Lorenzini, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Quest'ultima ha fatto credere di essere finita in ospedale dopo aver usato uno degli oggetti: le lesioni subite le avrebbero addirittura impedito di partecipare all'Isola dei famosi. I legali della Lorenzini hanno scelto la linea dura contro Zorzi: due anni di carcere e un risarcimento di un milione di euro per la povera malcapitata come potete vedere nel video.

A rendere ancora più surreale la situazione è stato l'arrivo di un ispettore di polizia che ha iniziato a sentirsi male mentre stava testando uno degli oggetti. Tommaso Zorzi, sempre più nel panico, chiedeva ai suoi collaboratori di chiamare un'ambulanza.

Quando finalmente Sebastian si è palesato Tommaso ha capito di essere finito nella trappola delle Iene. A quel punto il neo opinionista de L'isola dei famosi si è accasciato a terra con il volto ancora sconvolto ma con un sorriso sule labbra per lo scampato pericolo. Il caso ha voluto che proprio in quel momento Zorzi ricevesse la telefonata di Maurizio Costanzo che si è complimentato con lui per il suo successo al Grande Fratello Vip.