Tommaso Zorzi a Paolo Bonolis “Fammi conoscere Barbara D’Urso”, e lui "Fidanzati con la Lollobrigida"

Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis scherzano su Barbara D'Urso: durante la puntata serale di Avanti un Altro l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha chiesto aiuto al conduttore per essere invitato da 'Carmelita', la risposta di Bonolis è stata esilarante.

Ieri sera è andato in onda Avanti un altro! Pure di sera, lo spin-off del game show preserale condotto da Paolo Bonolis con al suo fianco Luca Laurenti. Ospite della puntata è stato Tommaso Zorzi che, a differenza dei suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 5 che avevano partecipato alla prima puntata, non ha risposto alle domande del conduttore ma ha inscenato con lui due simpatiche gag.

La seconda volta che Tommaso Zorzi è entrato nello studio è stato per chiedere un consiglio a Paolo Bonolis su come essere invitato da Barbara D'Urso. La conduttrice napoletana durante Domenica Live del 18 aprile aveva chiesto ad a Akash Kumar di non fare il nome dell'opinionista di Zorzi, anche se c'è da precisare che la puntata del programma di Barbara D'Urso è andata in onda dopo la registrazione di Avanti un altro! Pure di sera.

Tommaso Zorzi ha chiamato Paolo Bonolis in disparte, come potete vedere in questo video, e gli ha rivelato il suo desiderio "È una cosa delicata che ho da chiederti. Tu sei nell'Olimpo dei conduttori, sei bravo e sei molto bravo. Però c'è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più bravo di te. Anzi, più brava di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D'Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D'Urso".

A questo punto Paolo ha analizzato tutte le strade possibili per poi trovare la soluzione che porti Zorzi nel salotto di Barbarella. "Aspetta, ce l'ho. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. C'hai presente il cinema degli anni '40, '50. Tu devi: la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l'è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico che te chiama la D'Urso", gli ha detto provocando le risate del pubblico in studio.

Dopo l'episodio di Domenica Live alcuni hanno ipotizzato che tra Barbara e Tommaso non corra buon sangue, ma nel corso del Punto Z l'opinionista dell'Isola dei famosi ha precisato: "Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te".