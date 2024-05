Cloud One, Simona Tabasco nel cast dello sci-fi insieme a Sophie Turner

L'attrice italiana, già presente in Immaculate e The White Lotus, è pronta per un altro progetto internazionale.

Simona Tabasco con Sophie Turner e Boyd Holbrook reciterà nel film di fantascienza Cloud One, diretto da Goran Dukic e prodotto da The Allegiance Theater, che lavorò al film Money Monster di Jodie Foster. La sceneggiatura è un adattamento del racconto breve Windows di Etgar Keret.

Il racconto è stato pubblicato per la prima volta su Playboy Magazine nel 2015, e il film rappresenterà la terza collaborazione tra Keret e Dukic, che hanno debuttato insieme in Wristcutters, e dal cortometraggio animato presentato al Sundance, What Do We Have in Our Pockets?, entrambi adattati dalle storie create da Keret. La carriera di Goran Dukic è ricca di riconoscimenti come il premio della giuria al Sundance dal titolo Wristcutters: A Love Story e il film croato Nosila je Rubac Črleni, vincitore del premio del pubblico e per il miglior attore non protagonista al Pula Film Festival in Croazia.

Simona Tabasco in una scena di The White Lotus

Routine virtuale

Cloud One è ambientato in un futuro prossimo in cui un uomo si sveglia in una stanza senza ricordare chi sia e da dove provenga. Con soltanto un telefono, una macchina da scrivere, due finestre e un'applicazione chiamata The View, segue una routine che conduce ad incontri virtuali. Tuttavia, con il passare dei giorni, il confine tra virtuale e reale inizia a sfumare quando s'innamora del suo progetto virtuale.

Simona Tabasco si fa conoscere dalla critica nel 2014 recitando in Perez di Edoardo De Angelis, nel quale recita al fianco di Luca Zingaretti e grazie al quale vince il premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento 2015. Alterna molteplici esperienze sul piccolo schermo ad alcune partecipazioni al cinema ma è nel 2022 che si fa conoscere al pubblico internazionale recitando nella pluripremiata serie tv The White Lotus con Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Aubrey Plaza e la connazionale Sabrina Impacciatore. Nel 2024 è nel cast dell'horror Immaculate, diretto da Michael Mohan, al fianco di Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano e Giorgio Colangeli.