Tom Welling tornerà come Superman in Crisis on Infinite Earths?

Clark (Tom Welling) guarda negli occhi Zod (Callum Blue) nell'episodio Dominion di Smallville

Tom Welling, interprete di Clark Kent - Superman nelle dieci stagioni di Smallville, potrebbe apparire nel prossimo crossover dell'Arrowverse, intitolato Crisis on Infinite Earths. Lo avrebbe confermato lo stesso attore sui social, postando una foto su Instagram che lo ritrae su un set in Sudafrica.

Un fan ha commentato "Spero che significhi che apparirai in Crisis on Infinite Earths", al che Tom Welling ha risposto "duh!", espressione che si può tradurre con "Ovvio!". Qualora fosse serio, sarebbe il terzo attore coinvolto nel crossover a vestire (presumibilmente) i panni di Superman: sono già stati confermati, infatti, Tyler Hoechlin, interprete regolare del personaggio nell'Arrowverse, e Brandon Routh, che aveva indossato il costume al cinema nel 2006 e lo poterà di nuovo in versione più attempata, basata sul racconto futuristico Kingdom Come.

Il crossover Crisis on Infinite Earths si basa sull'omonima storyline dei fumetti che, nel 1985, portò alla semplificazione del Multiverso della DC Comics, riunendo tutti i mondi paralleli in un unico universo. Questo spiegherebbe la partecipazione di Black Lightning, finora separato dagli altri show DC in onda sulla CW. L'evento coinvolgerà, tra dicembre e gennaio, tutte e cinque le serie del franchise: Arrow (che giungerà al termine con l'ottava stagione), Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman. Tra gli ospiti speciali, oltre al ritorno del Superman di Routh, è stato confermato il debutto live-action del Bruce Wayne di Kevin Conroy, storica voce del personaggio in vari progetti animati e videoludici.

Tom Welling aveva precedentemente confermato la sua presenza nell'ultima annata delle avventure di Oliver Queen, ma l'unica fonte è la testimonianza indiretta dei fan su Twitter, dato che alla convention dove è stata rilasciata la dichiarazione non era concesso filmare e non esistono video ufficiali di quel momento preciso. In precedenza l'attore canadese si è prestato a un altro adattamento televisivo dei fumetti DC, recitando nella terza stagione di Lucifer, basata sull'omonima serie della sottoetichetta Vertigo.