Tom & Jerry, l'uscita del film live action è ufficiale

Il film live action di Tom & Jerry uscirà a Natale 2020, a differenza di come era stato annunciato dalla Warner Bros. in precedenza, che lo aveva previsto per il 2021.

Tom & Jerry arriveranno prima del previsto, quindi, perché a quanto pare il progetto dedicato alla storica coppia cartoon e alle loro scorribande, sta andando a gonfie vele. Il live action di Tom & Jerry, sarà diretto e prodotto da Tim Story, insieme a Sharla Sumpter Bridgett, mentre per la sceneggiatura sono stati scelti, secondo quanto riferito, Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello.

La storia del film seguirà una nuova avventura della strana coppia di amici nemici formata dal gatto e topo, Tom e Jerry che, cacciati di casa, prendono due strade diverse ma si ritroveranno nello stesso elegantissimo hotel. Qui lavora Kayla, che rischia il posto di lavoro per la presenza de Jerry, infatti dovrà liberarsene prima di un matrimonio molto chic che si terrà nell'hotel. Per farlo, chiederà aiuto al gatto Tom che tornerà all'inseguimento del furbo topolino. Riuscirà nell'impresa o le cose prenderanno una piega imprevista?

Nel cast del film vedremo Chloe Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney ed il wrestler Colin Jost.