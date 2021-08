Tom Holland e Zendaya insieme ad un matrimonio: le foto della coppia fanno impazzire i fan

Le foto di Zendaya e Tom Holland insieme ad un matrimonio arrivano un mese dopo gli scatti che immortalavano il bacio tra i due attori di Spider-Man: No Way Home.

Zendaya e Tom Holland hanno partecipato ad un matrimonio nel weekend. Le foto che li ritraggono insieme alla cerimonia stanno entusiasmando i loro fan e rendono praticamente ufficiale la relazione tra i due attori di Spider-Man: No Way Home.

Nella giornata di ieri, Tom Holland e Zendaya sono andati ad un matrimonio a Los Angeles. Nonostante nessuno dei due attori abbia condiviso le foto dell'evento sui propri social, alcuni altri invitati non hanno potuto evitare di fotografarli e condividere le foto su internet. Mentre Tom ha deciso di presentarsi in completo classico e camicia bianca, senza indossare papillon o cravatta, Zendaya ha optato per un abito fluido color carne ed i capelli raccolti in una crocchia. In una delle foto possiamo vedere la coppia in posa con alcuni amici, con Zendaya che sorride alla telecamera mentre si appoggia sulla spalla di Tom. In un video, invece, li vediamo mentre battono le mani a tempo per accompagnare il ballo degli sposi al centro della pista.

Il mese scorso, hanno fatto il giro del web le foto che ritraevano i due attori mentre si baciavano in macchina. Nel 2020 Holland sembra sia tornato single dopo una relazione con Olivia Bolton, mentre la sua collega era stata avvistata più di una volta accanto a Jacob Elordi, sua co-star in Euphoria, ma la loro storia d'amore sembra sia durata poco.

Zendaya e Tom Holland torneranno presto sul grande schermo come protagonisti di Spider-Man: No Way Home, terzo film sull'Uomo Ragno che li vede impegnati nei ruoli di MJ e Peter Parker. L'uscita del lungometraggio è fissata per il 17 dicembre 2021.