Tom Holland tenta di cacciare un piccione con un asciugamano (VIDEO)

Tom Holland ci tiene proprio ad intrattenerci. L'interprete di Spider-Man nel MCU quest'oggi ci fa sorridere grazie al suo buffo tentativo di mandar via un piccione da casa sua (con un asciugamano).

momento più alto della giornata: tom holland che cerca di far uscire dalla stanza un piccione con un asciugamano pic.twitter.com/e1zPAYWZTw — marianna ⎊ (@heartmarils) May 25, 2020

In periodo di lockdown è difficile ricevere visite, ma l'attore ne ha avuto una alquanto inaspettata... Nelle storie di Instagram di Holland (e nel video qui sopra che ve le mostra tutte), infatti, potrete vedere come con tutta la nonchalance di questo mondo un piccione si sia intrufolato in casa di Spider-Man in persona.

Holland, che ha ripreso l'episodio con il telefono, ha cercato di mandare via il volatile via utilizzando un asciugamano, incoraggiandolo passo passo a recarsi verso la porta-finestra aperta. "Vai così. Grande, stai andando benissimo" afferma, iniziando anche ad andare a ritmo "Verso la porta, verso la porta, verso la porta".

A un certo punto, sembra che il piccione stia per farcela, o almeno, lui/lei è convinto/a di aver trovato la trovato la giusta direzione, per poi finire invece... contro il vetro. Ma l'animale non si scoraggia, e sempre con il sostegno di Tom, procede per trovare finalmente l'uscita.

Insomma, un'altra tipica giornata piena di avventure per il nostro amichevole Spider-Man di quartiere (e il suo nuovo amico pennuto).

Ricordiamo che Tom Holland è atteso nel nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno, anche se l'uscita di Spider-Man 3 è stata rimandata per le ragioni che tutti conosciamo. Sony Pictures ha deciso di posticipare anche la première nei cinema del sequel del film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.