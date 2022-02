Tom Holland smentisce le voci sulla casa acquistata a Londra per Zendaya: "Sono falsità"

Tom Holland ha recentemente deciso di mettere le cose in chiaro a proposito delle sue presunte mosse immobiliari: durante la sua ultima apparizione al Live with Kelly e Ryan la star di Spider-Man: No Way Home ha smentito le voci secondo le quali avrebbe acquistato una casa nel sud di Londra per la fidanzata Zendaya: "Sono delle complete falsità".

Sebbene Holland e Zendaya Coleman, entrambi 25enni, cerchino in tutti i modi di mantenere le loro vite personali il più private possibile, il presunto acquisto di una villa da 3 milioni di sterline situata nei pressi della casa dei genitori dell'attore britannico è stato riportato da svariate testate giornalistiche nelle scorse settimane.

"Nell'ultimo periodo mi hanno chiamato moltissime persone perché, a quanto pare, avrei comprato una nuova casa nel sud di Londra... Sono delle complete falsità!" ha detto Holland ai conduttori Kelly Ripa e Ryan Seacrest. "Non ho comprato nessuna casa in realtà. Quando sono venuto a sapere delle indiscrezioni mi son detto: 'Wow, che sorpresa, mi chiedo quando mi daranno le chiavi'."

"Allora da dove viene questa diceria? C'era qualche sentore di verità in questa faccenda?" ha chiesto Seacrest, 47 anni, lanciando scherzosamente una serie di domande alla star di Captain America: Civil War: "Sei passato vicino a una casa? Sei andato a casa di qualcuno? Sei stato invitato a casa di qualcuno in quella zona?". "Non lo so!", ha risposto Tom Holland, facendo ridere tutti i presenti in studio.