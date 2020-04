Tom Holland voleva smettere di bere, ma Ryan Reynolds gli ha regalato una cassa di spider-gin

Tom Holland e Ryan Reynolds ormai fanno parte dello stesso universo di supereroi, uno nel ruolo di Spider-Man e l'altro come Deadpool, dopo l'accordo Disney/Fox. Per suggellare questo connubio, Ryan Reynolds ha ben pensato di inviare una cassa del suo gin al giovane amico, per alleviare il lungo periodo di isolamento.

Durante una recente intervista con Jimmy Kimmel, Tom Holland ha raccontato del suo isolamento insieme ai suoi tre amici, affermando che si vogliono bene solo perché sono ubriachi tutto il giorno. Per alleviare ancora di più la loro quarantena, Tom Holland ha raccontato che Ryan Reynolds gli ha inviato un regalino, un pacco di American Aviation Gin: "In realtà ho detto questo fine settimana che avrei smesso di bere per una settimana, che mi sarei preso una settimana libera. E poi letteralmente lunedì mattina, Ryan Reynolds mi ha inviato una cassa di gin. Ero letteralmente sconvolto, tipo: 'Non bevo per tutta la settimana, non bevo affatto', e poi il campanello ha suonato e c'era una cassa di gin arrivata dall'incantevole Ryan. Sulla scatola aveva scritto: 'Un amichevole spider-gin di quartiere - con amore, Ryan'"

Un dono ben accetto anche se, a detta di Tom Holland, il simpatico Spider-Man di quartiere voleva proprio smettere di bere. Chissà se andrà sprecato quindi questo pregiato gin che gli è stato recapitato. Durante la stessa intervista con Jimmy Kimmel, Tom Holland ha ammesso di non sapere quando entrerà in produzione il terzo film Spider-Man, ancora senza titolo.

Il film era originariamente previsto per luglio, e Sony sembra essere ancora certa di quella data, Tom Holland ha ammesso che Uncharted, anch'esso della Sony, potrebbe avere la precedenza, poiché lui e il co-protagonista Mark Wahlberg erano già sul set e pronti a girare quando la pandemia ha fermato la produzione.