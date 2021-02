Tom Holland e Robert Downey jr. lo strano provino con "sorpresa" per Spider-Man

In occasione di un'intervista con GQ, Tom Holland ha raccontato l'imbarazzante provino che lo ha visto protagonista per ottenere il ruolo di Spider-Man nell'MCU. Il racconto di Holland ha per protagonista anche Robert Downey Jr., suo compagno di set nei panni di Iron Man. Al momento, Tom Holland è protagonista della campagna promozionale di Cherry, film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland e Robert Downey Jr. nel nuovo trailer del film

A proposito della sua audizione per ottenere il ruolo di interprete di Spider-Man, Tom Holland ha raccontato: "Ovviamente ero molto teso ed emozionato e devo dire che sarebbe stato strano il contrario. Per fortuna è accaduta una cosa che ha pressoché azzerato la mia ansia. Al momento dell'audizione, infatti, ho visto Anthony e Joe e, in un angolo della stanza, c'era anche Robert Downey Jr. Così mi sono presentato, gli ho stretto la mano ma ho anche pensato che fosse un po' diverso da come me lo ero immaginato. Poi si è aperta una porta ed è entrato il vero Robert Downey Jr...Praticamente, fino a quel momento, avevo parlato con il suo stunt. Comunque, in quel momento, ero molto più rilassato e tranquillo di prima".

Questo divertente aneddoto riportato da CB mette in luce un aspetto del carattere di Tom Holland che è un po' difficile immaginare, considerato il suo lavoro. Anche un interprete del genere prova timidezza e imbarazzo in situazioni così "impegnative". Recentemente, Robert Downey Jr. ha condotto una serie di interviste con cast e crew di Cherry e ha affermato: "Cherry è un gran film che tutti avranno voglia di vedere e rivedere. Il fatto che, poi, sia stato portato a termine in un periodo così cupo che non vuole finire è una gran cosa".

Cherry è appena stato distribuito nei cinema statunitensi e sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 12 marzo. Spider-Man: No Way Home, invece, arriverà al cinema a partire dal 17 dicembre.