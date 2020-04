Tom Holland: "Ho chiamato Robert Downey Jr. ed era in bagno"

Tom Holland ha svelato di aver chiamato Robert Downey Jr. durante la quarantena, scoprendo che era in bagno quando ha risposto al telefono.

La divertente rivelazione è stata compiuta mentre la star britannica stava partecipando al talk show di Jimmy Kimmel.

Raccontando come sta affrontando l'isolamento, l'interprete di Peter Parker ha svelato: "Ho contattato via FaceTime Robert Downey Jr. un paio di giorni fa, ed era in bagno".

Jimmy Kimmel ha quindi commentato in modo ironico la situazione in cui si è trovato Tom Holland dichiarando: "Ah, interessante, molto romantico".

La star di Spider-Man ha inoltre spiegato che non ha idea di quando inizieranno le riprese del terzo cinecomic dedicato al giovane eroe, dovendo inoltre tornare sul set di Uncharted, la cui produzione è stata fermata dopo solo un giorno di lavoro.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire quale dei due progetti verrà realizzato per primo, anche se Tom ha assicurato che entrambi sono degli ottimi film che entusiasmeranno gli spettatori.