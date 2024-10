Spider-Man 4, Tom Holland ha letto lo script: "Bisogna lavorarci"

Tom Holland, ospite di Rich Roll, ha svelato di aver letto lo script di Spider-Man 4.

Attualmente Sony e Marvel non hanno ancora confermato il ritorno della giovane star nel ruolo di Peter Parker e bisognerà quindi attendere prima che lo studio dia il via libera alla produzione.

La rivelazione su Spider-Man 4

Durante il podcast My Best Decision, Tom Holland ha parlato del suo percorso per rimanere sobrio, come affronta la fama e cerca di gestire la sua carriera.

La star di Spider-Man ha rivelato di aver letto la prima bozza della sceneggiatura, sottolineando: "Bisogna lavorarci, ma gli autori stanno facendo un lavoro grandioso. L'ho letta tre settimane fa e ha acceso davvero un fuoco in me".

Tom ha aggiunto: "Io e Zendaya ci siamo seduti, l'abbiamo letta insieme e in certi momenti stavamo saltando in giro per la stanza".

Durante il podcast, Holland ha parlato del MCU spiegando che è legato a una comunità, composta anche dai fan, dalle caratteristiche uniche. La star ha inoltre dichiarato che pensa la Marvel sia l'unico studio che stia lavorando all'unisono con i fan, senza però necessariamente cedere alle loro richieste. L'idea di comunità è però qualcosa che ama molto ed è felice di farne la parte.

Spider-Man 4: perché è un cinecomic delicato e difficile

Holland ha ringraziato anche Tom Rothman, CEO di Sony Pictures, che considera quasi come se fosse il suo "padre americano". L'attore ha raccontato che alcuni giorni fa ha portato il suo cane nel suo ufficio, saltando poi sul divano, dall'aspetto molto costoso, e iniziando a scavare. Tom ha cercato di bloccarlo, mentre il CEO rassicurava che andava tutto bene e non doveva preoccuparsi.

L'attore ha poi spiegato che recitare sul set dei film del MCU, nonostante tutto, non sembra di essere impegnato nel realizzare un blockbuster, potendo così concentrarsi sulla costruzione del personaggio, elemento che per questo motivo è particolarmente soddisfacente e in grado di conquistare i fan.