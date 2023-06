Tom Holland ha ricevuto più complimenti per il balletto lip-sync sulle note di Rihanna che per i suoi film

Tom Holland ha rivelato che la sua performance in versione Rihanna ha lasciato il segno e le persone continuano a complimentarsi con lui per la sua performance.

L'attore ha ricordato l'epico momento televisivo in una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Una reazione quasi inaspettata

L'attore Tom Holland ha dichiarato: "Ho lavorato davvero duramente nella mia carriera e presto realmente attenzione nel decidere che progetti fare e cosa no".

La giovane star, attualmente protagonista sugli schermi di Apple TV+ con la serie The crowded room, ha poi sottolineato: "Nonostante tutti i film di cui sono incredibilmente orgoglioso, continuo a ricevere il maggior numero di complimenti per Lip Sync Battle".

Tom si è esibito sulle note di Singin' in the Rain e Umbrella di Rihanna in una battaglia che l'ha visto scontrarsi con Zendaya.

Holland ha ribadito: "Sono orgoglioso della mia performance. Mi piace che abbia lasciato un segno duraturo ed è stato un periodo fantastico. La mia vita stava cambiando rapidamente davanti ai miei occhi. Spider-Man stava uscendo. Stavo ottenendo offerte e rifiutandole per la prima volta, ed è stato realmente folle... Ero finalmente in quel periodo in cui potevo dire: 'Posso portare i miei amici?'. E mi rispondevano: 'Sì'".

La star ha ricordato che è cresciuto in un ambiente che lo ha portato a non avere alcun problema nell'accettare di dover indossare calze a rete e di ballare sotto la pioggia: "Ho pensato che sarebbe stato davvero divertente. Non mi importava altro".