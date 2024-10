Tom Holland potrebbe recitare nel nuovo film di Christopher Nolan

Tom Holland sembra stia per ottenere un nuovo ruolo molto interessante: la star di Spider-Man starebbe infatti concludendo le trattative per apparire nel nuovo film di Christopher Nolan.

L'attore, se verrà trovato l'accordo con il team del progetto targato Universal, potrebbe quindi recitare accanto a Matt Damon.

Il possibile coinvolgimento di Holland

Il prossimo lavoro di Christopher Nolan ha già una data di uscita fissata nelle sale: il 17 luglio 2026, mantenendo così l'ormai famosa 'tradizione' legata al periodo in cui vengono distribuiti i suoi progetti.

Universal, attualmente, non ha commentato le indiscrezioni condivise da Deadline riguardanti il possibile coinvolgimento di Tom Holland.

Attualmente, inoltre, non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama del lungometraggio. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025.

Matt Damon è arrivato a quota tre collaborazioni con Nolan e recentemente ha fatto parte del gruppo di interpreti che ha contribuito al successo di Oppenheimer. Holland, invece, non ha ancora avuto modo di essere diretto dal filmmaker.

Il ritorno di Spider-Man?

Tom, dopo essere tornato a teatro con una produzione di Romeo & Giulietta, attualmente non ha altri progetti in cantiere, anche se recentemente ha svelato di aver letto la prima bozza della sceneggiatura di Spider-Man 4. L'interprete di Peter Parker ha spiegato: "Bisogna lavorarci, ma gli autori stanno facendo un lavoro grandioso. L'ho letta tre settimane fa e ha acceso davvero un fuoco in me".

Tom aveva aggiunto: "Io e Zendaya ci siamo seduti, l'abbiamo letta insieme e in certi momenti stavamo saltando in giro per la stanza".