Tom Holland: "Mi piacerebbe interpretare James Bond"

Tom Holland come 007: l'attore ha dichiarato di aver firmato per tantissimi nuovi progetti, ma per il futuro sogna di interpretare James Bond.

Non esiste attore inglese che non abbia mai sognato di interpretare James Bond. Anche Tom Holland ha recentemente palesato il desiderio di vestire i panni dello 007 più celebre al mondo. L'interprete ha recentemente dichiarato a Variety questa sua speranza parlando del futuro della sua carriera.

Le strade del male: Tom Holland in una scena del film

Come riportato da CBR, lo Spider Man più giovane della storia cinematografica ha affermato: "Ho firmato per tantissimi nuovi progetti di cui non posso parlare. Da giovane inglese che ama il cinema, però, mi piacerebbe tanto interpretare James Bond. Tra l'altro, sto davvero bene in completo scuro. Sì, sarei proprio un ottimo giovane James Bond". Il commento di Tom Holland giunge dopo circa un mese dal successo di Bridgerton e dalla candidatura di Regé-Jean Page come prossimo 007: secondo Ladbrokes (società di scommesse e gioco d'azzardo), le possibilità che l'attore possa interpretare James Bond stanno salendo sempre più.

Ad aver approfondito la questione relativa alla possibilità di vedere Regé-Jean Page nei panni del nuovo 007 è stato Alex Apati, rappresentante di Ladbrokes. L'uomo ha dichiarato: "Tom Hardy è ancora il favorito, seguito a ruota da James Norton. RJP, però, si è inserito in questa corsa e ha ottime possibilità di vittoria". Per restare nel mondo di Bond, è emerso online il footage di un remake cancellato del videogioco GoldenEye 007. Ovviamente, i filmati hanno spinto i numerosi giocatori in tutto il mondo a curiosare e lanciare ipotesi sull'eventuale look del videogame.

Al momento non è ancora chiaro se il videogame possa essere realizzato nonostante la cancellazione. Ciò che è certo è che IO Interactive ha annunciato di essersi assicurata un accordo di licenza per produrre un nuovo gioco online tratto dall'universo di James Bond. Nel prossimo No Time to Die, Daniel Craig interpreterà per la quinta e ultima volta il celebre 007 inglese che, qui, affronterà il malvagio Safin. Co-scritto e diretto da Cary Fukunaga, il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 2 aprile e vanta un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Wishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas e Lashana Lynch.