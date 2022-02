Tom Holland, sua madre ha chiesto ai Marvel Studios di concedergli più pause per la toilette

Impegnato con il tour promozionale di Uncharted, la star di Spider-Man, Tom Holland, ha raccontato al Live with Kelly and Ryan un divertente aneddoto su sua madre.

A quanto pare, infatti, la madre di Tom Holland avrebbe chiesto ai Marvel Studios di concedere a suo figlio più pause per andare alla toilette. L'attore ha raccontato: "Durante le riprese del primo Spider-Man, indossavo la tuta anche per 11 ore al giorno. Ero più giovane e volevo impressionare la produzione. Volevo far credere loro che non mi servivano pause per andare in bagno ma che potevo resistere!".

La tuta di Spider-Man non ha cerniere e lavorare per una giornata intera in condizioni del genere non aiuta. Durante le loro telefonate quotidiane, Tom Holland raccontava puntualmente tutto a sua madre, spiegando le difficoltà incontrate. Un giorno, un produttore dei Marvel Studios gli si è avvicinato e gli ha chiesto: "Ehi, come vanno i tuoi reni?".

Holland ha rassicurato il produttore sulle sue condizioni di salute ma è rimasto confuso dalla domanda. Tutto ha trovato il suo senso quando il produttore gli ha detto che sua madre lo aveva chiamato al telefono. A quanto pare, alla madre di Tom Holland non interessavano minimamente le dimensioni dello studio ma soltanto che suo figlio potesse andare in bagno.

L'attore ha detto: "Praticamente mia mamma ha chiamato il più grande studio del mondo per intimare di dare una pausa bagno a suo figlio!". Nonostante i budget enormi delle produzioni, i costumi da supereroi non hanno ancora cerniere... I supereroi ci difendono ma, viceversa, chi li difende quando si tratta di affrontare questioni del genere? La risposta è semplice: le loro mamme!