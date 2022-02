Tom Holland: "Mia madre mi ha salvato da un terribile consiglio di Mark Wahlberg"

L'attore Tom Holland ha rivelato che sua madre lo ha salvato da un consiglio davvero terribile offertogli anni fa da Mark Wahlberg, suo co-protagonista in Uncharted, film nelle sale dal 17 febbraio 2022.

In un'intervista rilasciata ad Esquire Middle East per promuovere l'uscita di Uncharted, a Tom Holland è stato chiesto quale fosse il miglior consiglio che Wahlberg gli avesse dato. Holland, dopo averci pensato un attimo, ha detto che anni fa Wahlberg gli ha dato alcune indicazioni un po' particolari. Tutto è accaduto prima ancora che i due attori condividessero il set del film diretto da Ruben Fleischer. "Mi ha detto in chat che avrei dovuto trasferirmi a Los Angeles ed ottenere una licenza per la marijuana", ha detto Holland, aggiungendo che in realtà il miglior consiglio gli è stato dato successivamente da sua madre, la quale lo mise in guardia dal fare una cosa del genere. Ridendo, Holland ha confermato di aver dato ascolto a sua madre e dunque di non aver ottenuto la licenza come invece gli aveva raccomandato Wahlberg. Il giovane interprete di Spider-Man ha fatto riferimento al documento che consente a chiunque disponga di documenti medici adeguati di acquistare e utilizzare marijuana medicinale.

Basato sull'omonima serie di videogiochi di Naughty Dog, Uncharted è incentrato sul giovane cacciatore di tesori Nathan "Nate" Drake (Holland) e sul suo partner/mentore, Victor "Sully" Sullivan (Wahlberg). I due tentano quindi di scovare una fortuna nascosta, prima che il ricco e spietato cacciatore di tesori Moncada (Antonio Banderas) possa riuscirci insieme alla sua banda di mercenari. Durante questa missione, Drake e Sully seguono anche una serie di indizi che potrebbero portare alla posizione del fratello di Drake, Sam, scomparso da anni.

Nonostante Uncharted sia entrato in fase di sviluppo nel 2008, le riprese del film sono iniziate ufficialmente solo 12 anni dopo, quando Ruben Fleischer e Holland sono stati scelti rispettivamente come regista e attore principale. Il film ha fatto i conti con un processo di produzione complicato a causa di vari registi, sceneggiatori e membri del cast che entravano e uscivano dal progetto. Inoltre, le riprese di Uncharted sono state sospese e sono entrate in pausa per quattro mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Insieme a Holland, Wahlberg e Banderas, in questo prequel della serie videoludica ci sono Sophia Ali, nei panni di Chloe Frazer, l'interesse amoroso e collega di Drake, e Tati Gabrielle nei panni di Braddock, mercenaria che lavora invece per Moncada.