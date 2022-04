Tom Holland: il suo look anni '70 sul set di The Crowded Room fa impazzire i fan (FOTO)

Tom Holland è stato recentemente fotografato a New York City durante le riprese di The Crowded Room, la sua prossima serie Apple TV+, e l'incredibile look anni '70 dell'attore britannico ha letteralmente fatto impazzire i fan che hanno scelto Twitter per postare in massa le foto della star.

Le immagini esclusive del look vintage dell'attore di Spider-Man: No Way Home sono state pubblicate online lo scorso giovedì e da allora sono diventate virali su ogni piattaforma. Holland, negli scatti, si trova sul set con i suoi co-protagonisti, tra cui Sasha Lane e suo fratello minore Harry Holland.

L'attore ha sfoggiato un taglio tipico degli anni '70 e un outfit molto sobrio dai colori piuttosto tristi che lo hanno reso praticamente irriconoscibile e al tempo stesso estremamente "tenero" agli occhi dei fan. Paparazzato nel corso delle riprese della serie antologica di Apple TV, l'attore era perlopiù sorridente e sembrava felice in compagnia dei suoi colleghi.

Lo stesso Tom Holland, durante una recente intervista, ha dichiarato: "Tornerò per girare un programma TV per Apple, di cui sono davvero entusiasta. È un ruolo molto, molto impegnativo...Scritta dal fantastico Akiva Goldsman, penso che la sceneggiatura sia una delle migliori che abbia mai letto, quindi sono davvero, davvero entusiasta di farlo". The Crowded Room non ha ancora una data di uscita ufficiale anche se probabilmente la serie sarà disponibile sulla piattaforma tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.