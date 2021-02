Tom Holland e la frase di Avengers: Infinity War che i fan gli citano sempre

In occasione di un'intervista con Deadline, Tom Holland ha rivelato la frase che i fan gli rivolgono più spesso. La citazione è tratta da Avengers: Infinity War e il nostro consiglio è quello di tenere i fazzoletti a portata di mano e di fare attenzione, che seguono spoiler . La frase in questione è "Non voglio andare via" e viene pronunciata da Spiderman in uno dei momenti più drammatici del film diretto dai Fratelli Russo.

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in un momento del film

La scena molto intensa a livello emozionale giunge in corrispondenza della conclusione di Avengers: Infinity War e segna la morte di Peter Parker in seguito allo schiocco di dita di Thanos, che dimezza l'umanità. A tenere compagnia al personaggio interpretato da Tom Holland fino all'ultimo momento è Iron Man, a cui Peter dice anche: "Signor Stark, non mi sento molto bene". Poi, si rivolge ancora a Tony Stark e dichiara: "Non voglio andare via. Non voglio andare via, per favore. Per favore, non voglio. Non voglio andare via". L'ultima cosa che dice, infine, prima di morire è: "Mi dispiace".

I fan di Avengers: Infinity War adorano la sequenza descritta che, secondo una rivelazione di Tom Holland, non avrebbe dovuto raggiungere un tale livello di drammaticità. Come riporta Insider, l'attore ha commentato in tal modo la passione del pubblico per questa scena: "Ci siamo divertiti tantissimo sul set. In genere, le persone credono che sia stato molto faticoso girare una scena così drammatica ma non è andata proprio così. Lavorare, per me, è sempre molto divertente anche in occasione di sequenze pesanti e tristi. Per me è stato magnifico! Alla fine ho abbracciato Robert Downey Jr. e mi sono anche commosso! Che meraviglia!".

Tom Holland ha debuttato nei panni di Spiderman nell'universo Marvel in Captain America: Civil War nel 2016 ed è tornato nel ruolo in Spiderman: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e in Spiderman: Far from home. L'attore è noto anche per aver interpretato The Impossible, Civiltà perduta e Le strade del male.