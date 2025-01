Tom Holland, ecco perché lo Spider-Man del MCU non partecipa ai red carpet di Zendaya

I due partner cercano di non presenziare a troppi eventi contemporaneamente e c'è una ragione ben precisa per questa condotta

Tom Holland ha recentemente dichiarato alla rivista Men's Health che sceglie appositamente di non sfilare sul tappeto rosso accanto alla fidanzata Zendaya alle prime dei suoi film per una ragione specifica.

L'interprete di Spider-Man nel MCU ha motivato la scelta in questo modo molto romantico: "Perché non è il mio momento, è il suo, e se andiamo insieme, si tratta di noi". I due attori sono felici di unire le forze quando si tratta di un film che hanno girato insieme, come la trilogia di Spider-Man della Marvel. Ma Holland non ha voluto rubare i riflettori a Zendaya sfilando sul tappeto rosso di Challengers o Dune, per esempio.

Zendaya e Holland hanno recitato insieme nei tre film di Spider-Man, due dei quali hanno guadagnato più di un miliardo di dollari al botteghino mondiale. La coppia trascorrerà gran parte del 2025 sui set cinematografici come protagonisti del quarto film del franchise Marvel e di The Odyssey di Christopher Nolan.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland in un'immagine

Entrambi i film hanno date di uscita fissate per il 2026, il che significa che l'anno prossimo i fan avranno molte occasioni di vedere Holland sfilare sui red carpet insieme alla compagna.

Il mese scorso Holland ha partecipato a un episodio del podcast "Dish" e gli è stato chiesto cosa si prova a recitare con Zendaya: "Gli studios lo adorano. Una stanza d'albergo. Autisti separati. Non siamo pazzi adesso. Ascolta, è un lavoro, va bene?".

"È una salvezza. Sì, la cosa migliore che mi sia mai capitata", ha aggiunto con una nota più seria. "È proprio quella cosa perfetta quando sei sul set e un regista ti dà una nota che forse non sei d'accordo, o so che a lei non piace particolarmente, e c'è solo quello sguardo familiare che dice: 'Non vedo l'ora di parlarne dopo'".