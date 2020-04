Tom Holland diventa sceneggiatore: "Temo che i produttori scoprano che sono stupido"

Tom Holland ha rivelato di aver completato la sua prima sceneggiatura, ma di avere il timore di essere considerato stupido ora che l'ha inviata ai produttori.

La quarantena l'ha infatti aiutato a portare avanti il lavoro che sta scrivendo insieme a uno dei suoi più cari amici, Harry.

Durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel la star di Spider-Man ha spiegato: "Sono un po' produttivo. Stiamo lavorando a uno script che stiamo scrivendo insieme, ci siamo molto impegnati su quello".

Tom Holland ha quindi proseguito: "Ieri abbiamo mandato la sceneggiatura a un primo gruppo di produttori. Ed è la cosa più terrificante che io abbia mai fatto nella mia carriera perché sono preoccupato che scoprino che in realtà sono davvero stupido e non so scrivere niente in modo corretto".

L'attore, nel video, ha inoltre aggiunto che non ha alcuna idea di quando potranno iniziare le riprese del terzo capitolo delle avventure di Peter Parker e se il cinecomic della Sony avrà la precedenza sul lavoro previsto sul set di Uncharted, la cui produzione è stata bloccata durante il primo giorno di impegno sul set.