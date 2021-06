Tom Holland compie 25 anni ecco i divertenti auguri di Naomi Watts, Mark Ruffalo e Jake Gyllenhaal

Tom Holland ha compiuto 25 anni e tra le star che hanno condiviso i propri auguri di compleanno ci sono star del calibro di Naomi Watts e Mark Ruffalo.

Tra i colleghi e gli amici della giovanissima star britannica che hanno voluto inviargli un messaggio ci sono anche Jake Gyllenhaal e i fratelli Russo che hanno lavorato con lui in occasione dei progetti del Marvel Cinematic Universe e recentemente del film Cherry.

Naomi Watts ha recitato con Tom Holland nel film The Impossible, arrivato nelle sale nel 2012, e l'attrice ha scritto online: "Buon Compleanno Tom! 25! Non riesco a crederci. Ti invio il mio amore". Il post su Instagram mostra una foto in cui le due star sono insieme in occasione della première del lungometraggio drammatico.

Mark Ruffalo, interprete di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, ha fatto i suoi auguri al protagonista di Spider-Man ironizzando sulla loro capacità di rivelare in modo involontario molte anticipazioni riguardanti i film tratti dai fumetti: "Buon compleanno a chi rivela spoiler del MCU più di me".

I fratelli Russo, che erano stati nominati nel post di Rufalo, hanno pubblicato online un video realizzato sul set di Cherry dichiarando in modo ironico che sperano il bagno sia stato pulito in modo perfetto.

Jake Gyllenhaal ha invece pubblicato tra le stories uno scatto che lo ritrae durante le riprese di Spider-Man: Far From Home. L'interprete di Mysterio ha semplicemente scritto: "Buon compleanno Tom Holland. Mi manca essere insieme".

I due attori sono diventati molto amici durante le riprese del cinecomic nel 2019 e il loro legame ha dato vita a numerosi momenti esilaranti durante la promozione del progetto e ancor prima sul set. Jake Gyllenhaal aveva spiegato che era stato complicato girare la loro prima scena nel film: "Ogni volta che ci stringevamo la mano iniziava a ridere, quindi iniziavo anche io, e alla fine tutti e due non riuscivamo a fermarci. La situazione è andata avanti in quel modo per circa 30 minuti. Ci abbiamo messo 40 o 50 ciak prima di realizzare la scena ed è stato un disastro".