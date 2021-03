Tom Holland e suo fratello Harry paragonati dai fan ai Russo e i filmmaker approvano

I fan di Tom Holland hanno paragonato il rapporto tra la star di Spider-Man e il fratello Harry con quello di Joe e Anthony Russo e i due registi, che hanno collaborato più volte con la giovane star britannica, hanno approvato la situazione, proponendo però un cambiamento al modo in cui viene descritta la somiglianza.

Su Instagram i due filmmaker hanno infatti ricondiviso una foto che mette a confronto uno scatto che li ritrae e uno di Tom e Harry, e in cui si dichiarava "Perché ho la sensazione che diventeranno i prossimi Fratelli Russo?". Joe e Anthony hanno quindi replicato: "Funziona anche al contrario? Possiamo diventare i prossimi fratelli Holland?".

I fratelli Russo, dopo aver lavorato con Tom Holland in occasione dei film Marvel, hanno deciso di collaborare con l'attore anche in occasione di Cherry - Innocenza Perduta, film distribuito da Apple. L'interprete di Peter Parker nei film tratti dai fumetti ha più volte parlato del suo desiderio di collaborare con il fratello Harry in occasione dei suoi impegni sul set, anche in veste di produttori. Il paragone compiuto dai fan con Joe e Anthony Russo non è quindi infondato ed è probabile che in futuro i membri della famiglia Holland consolidino la propria carriera nel mondo del cinema e delal televisione.

Tom, inoltre, già quattro anni fa aveva parlato del suo desiderio di mettersi alla prova come regista dichiarando: "Amo il processo di realizzare un film così tanto come attore che posso solo immaginare come lo amerei se fossi un regista. E penso di aver sempre avuto molte buone idee e che potrei proporre qualcosa di positivo. Vorrei semplicemente essere coinvolto nella produzione di un film fin dalle sue prime fasi, che si tratti di produrlo o dirigerlo".