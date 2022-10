Tom Hiddleston e Zawe Ashton sono diventati genitori

Tom Hiddleston e la compagna Zawe Ashton, anche lei star del Marvel Cinematic Universe, sono diventati genitori, ma il sesso del figlio non è stato ancora rivelato.

Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton sono diventati genitori. L'annuncio dell'arrivo del primo figlio è stato dato da Us Weekly, anche se al momento non sono stati resi ulteriori dettagli né si conosce il sesso del nascituro.

"Tom e Zawe adorano essere genitori e sono pieni di gioia", ha detto una fonte anonima al magazine. "Stanno affrontando i problemi dei neogenitori e non dormono molto, ma sono elettrizzati".

Vogue è stata la prima testata a rivelare la gravidanza di Zawe Ashton a giugno. Tom Hiddleston e l'attrice di The Marvels Ashton si sono incontrati nel 2019 quando sono stati scelti come marito e moglie in un revival del West End della commedia Betrayal. La coppia ha reso pubblica la storia d'amore facendo il debutto sul red carpet ai Tony Awards del 2021.